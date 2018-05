PNL, plangere penala pe numele Vioricai Dancila și al lui Liviu Dragnea, pentru inalta tradare

ShareTweet PNL a făcut plângere penală pe numele lui Liviu Dragnea și Vioricăi Dăncilă, pentru înaltă trădare în scandalul privind mutarea ambasadei României din Israel. Plângerea, formulată de Ludovic Orban, a fost depusă joi dimineață la Parchetul General, și ar urma să ajungă și la DIICOT, pentru acuzația de înaltă trădare. Orban a anunțat că a depus această plângere pentru că „nu a putut să vadă cum România este făcută praf”. ”O sa va spun din capul locului că această sesizare este facuta în calitate de cetățean al Romaniei, și am facut acest demers pentru a sesiza lucruri grave. Ce se intampla riscă să distrugă orice urma de credibilitate a României, risca sa dinamiteze punți, de asememnea, riscă sa puna în pericol interese fundamentale ale Romaniei. Asta e firea mea, nu am putut sa stau să văd cum România este făcută praf. Am depus această sesizare pentru că eu cred că cineva trebuie să cerceteze aceste fapte, eu nu sunt procuror”, a spus Orban, la Iași. D.Dumitru, ShareTweet