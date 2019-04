PNL rateaza mutarea anti-Voiculescu

Biroul Electoral Central a respins cererea depusă de liderul PNL Ludovic Orban, în numele partidului, de eliminare din BEC a reprezentantului Partidului Puterii Umaniste (PPU), formațiune desprinsă din vechiul PC și formată din apropiați ai lui Dan Voiculescu.

Pe 29 martie, Ludovic Orban a depus la BEC o sesizare privind „nelegala alcătuire” a Biroului Electoral Central.

Liberalii au cerut BEC să constate că, începând cu data de 29 martie, Partidul Puterii Umaniste nu mai are dreptul să dețină reprezentant în BEC, întrucât nu mai este un partid care participă în alegerile europarlamentare.

PPU a fost inclus în BEC pentru că are un europarlamentar, pe Maria Grapini, dar aceasta a intrat pe lista candidaților PSD și PPU nu a mai depus liste de candidați.

BEC a respins cererea PNL „avand in vedere lipsa unui temei legal care sa permita reconfigurarea componentei BEC”.

Biroul Electoral Central a argumentat, în decizie, că a fost constituit in prima etapa cu cate un reprezentant al fiecarui partid care are membri in Parlamentul European, aceasta fiind singura conditie de indeplinit, la momentul prevazut de lege, pentru formatiunile politice de a intra in BEC.

In etapa a doua, spune BEC, componenta acestuia se va completa cu reprezentanti comunicati de fiecare partid care participa in alegeri si care nu are membri in PE.

„Prin urmare, nu este necesara indeplinirea cumulativa a celor doua conditii” pentru ca un partid să aibă reprezentant în BEC.

