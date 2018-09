PNL reactioneaza la propunerea lui Tudorel Toader pentru sefia DNA: Solicita publicarea motivatiei

Moscova a criticat dur acuzatiile Londrei privind presupusa implicare a conducerii statului rus in atacul neurotoxic de la Salisbury, care l-a vizat pe fostul spion rus Serghei Skripal si fiica sa, Iulia, informeaza site-ul cotidianului The Independent.

Doi români au fost condamnați la închisoare în Marea Britanie, după ce au obligat o tânără să se prostitueze. Cei doi frați, Nicolae și Claudia Ioniță, în vârstă de 30 și 24 de ani, i-au promis unei tinere, tot româncă, un loc de muncă în Anglia și au ajutat-o să plece din țară. Din dorința […]