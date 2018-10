PNL solicita BEC sporirea masurilor in vederea prevenirii fraudarii referendumului

Ludovic Orban știe ce ar face cu 'cel mai prost guvern din istorie, cu Dancila o gluma proasta': 'E singura soluție' Preşedintele PNL, Ludovic Orban, a declarat vineri, la Arad, că actualul guvern "trebuie remaniat în totalitate", el apreciind că niciunul dintre miniştri nu ar fi avut rezultate în domeniile pe care le-au condus, fapt care ar fi determinat "crize în toate sistemele publice"."Guvernul acesta trebuie ...

Al Hazem, formația antrnata de Daniel Isaila, a fost invinsa cu 5- 1 de Al NAsr Formaţia Al Hazem, antrenată de Daniel Isăilă, a fost învinsă, vineri, în deplasare, cu scorul de 5-1, de echipa Al Nasr, în etapa cincea a campionatului Arabiei Saudite.Pentru Al Hazem a marcat Rodolfo (32), iar pentru Al Nasr au punctat Musa (26), Giuliano (47, 57), Amrabat (74) şi Al Sahlawi (79) ...

Decizie de ultima ora in cazul agresorilor jandarmeriței Ștefania Instanța a hotarat ca… CANCAN.RO, SITE-UL NR.1 DIN ROMÂNIA, dezvăluie, în premieră națională, detalii uluitoare din procesul agresorilor jandarmeriței din Piața Victoriei. (Super oferta de angajare) Magistrații au decis să prelungească măsurile preventive pentru cei care au bătut-o cu bestialitate pe tânăra de 23 de ani. (CITEȘTE ȘI: PLUTEȘTE ÎN AER UN DIVORȚ DE ZECI DE MILIOANE €) CANCAN.RO, SITE-UL NR.1 DIN ROMÂNIA, a intrat […] The post Decizie de ultima oră în cazul agresorilor jandarmeriței Ștefania Instanța a hotărât că… appeared first on Cancan.ro.

Pelerinaj de Sfanta Parascheva. CFR suplimenteaza trenurile spre/dinspre Iași CFR Călători a anunţat vineri că, în perioada 11 -15 octombrie, pentru pasagerii care doresc să călătorească spre/dinspr ...

A anulat nunta cu fiul magnatului Micula, iar acum a nascut in secret! Fiul magnatului Viorel Micula, Victoraș, a devenit tată. (AFLA AICI: Cum iti poti cumpara apartamentul mult visat in doar 6 luni!) Fosta lui logodnică, Ozana, a născut o fetiţă în urmă cu câteva zile, iar micuţa, pe care o cheamă Sofia Victoria, ar fi şters supărarea dintre cei doi proaspăt părinţi care sunt din nou prieteni, […] The post A anulat nunta cu fiul magnatului Micula, iar acum a născut în secret! appeared first on Cancan.ro.

E oficial! A divorțat ”Regele maneliștilor” Supranumit ”Regele maneliștilor”, Paul Iova, alias Ion Petrișor, se află într-o situație uluitoare. (Super oferta de angajare) După ce a fost condamnat pentru mai multe capete de acuzare și în prezent se află în spatele gratiilor, Paul Iova a primit o lovitură cruntă din partea persoanei pe care a considerat-o, ani de-a rândul, cea mai apropiată. CANCAN.RO, SITE-UL […] The post E oficial! A divorțat ”Regele maneliștilor” appeared first on Cancan.ro.

Ce mesaje au lasat interlopii pe coroane la inmormantarea ”Imparatului” Segher CANCAN.RO, site-ul nr.1 din România, vă prezintă, în exclusivitate, imagini de la funeraliile faraonice ale șefului Duduienilor. Mesajele scrise pe impozantele coroane de cei care l-au cunoscut pe “Segher” sunt fabuloase. Au curs râuri de lacrimi la înmormântarea temutului interlop. (Super oferta de angajare) Vestea că Ion Duduianu, cunoscut în lumea interlopă drept Segher, a murit în urma […] The post Ce mesaje au lăsat interlopii pe coroane la înmormântarea ”Împăratului” Segher appeared first on Cancan.ro.

Cinci persoane au murit in urma unei scurgeri de monoxid de carbon la o centrala electrica din China Cinci persoane au murit, iar alte 15 au fost rănite, vineri, în urma unei scurgeri de monoxid de carbon într-o centrală electrică aflată în provincia Gansu din nord-vestul Chinei, a relatat agenţia Xinhua, citată de Reuters.