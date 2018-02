PNL trage preșul de sub picioare celor de la USR: liberalii, strategie in privința lui Tudorel Toader

PNL nu a luat o decizie cu privire la susţinerea moţiunii simple împotriva ministrului Justiţiei anunţată de USR, a declarat, luni, preşedintele liberalilor, Ludovic Orban, care a adăugat însă că Tudorel Toader nu mai are ce căuta în fruntea MJ.

"Nu am luat încă o decizie. Am mandatat Comisia juridică a PNL să demonteze însăilarea de extrase din presă care a stat la baza propunerii de revocare formulate de ministrul Justiţiei. De asemenea, ne manifestăm încrederea în preşedintele României şi în CSM. Vom lua, cu siguranţă, o decizie privitor la ceea ce va face PNL referitor la pactizarea Ministerului Justiţiei cu cei certaţi cu legea şi la transformarea ministrului Justiţiei într-un instrument de luptă împotriva Justiţiei de către majoritatea guvernamentală. (...) Astăzi nu am luat o decizie şi vom lua o decizie după ce comisia juridică a partidului va finaliza analiza critică a pseudo-argumentelor prezentate de ministrul Justiţiei. Din punctul nostru de vedere, ministrul Justiţiei nu mai are ce să caute în fruntea Ministerului Justiţiei", a spus Orban, după şedinţa Biroului Executiv al PNL, care a avut loc la Palatul Parlamentului.



El a susţinut că nu există niciun motiv serios de revocare din funcţie a procurorului-şef al DNA, Laura Codruţa Kovesi.



"Atitudinea mea privitoare la Justiţie a fost o atitudine contrară politizării subiectului Justiţiei. Întotdeauna am fost împotriva telejustiţiei şi am susţinut că asupra activităţii instituţiilor din cadrul puterii judecătoreşti şi din cadrul sistemului de justiţie în ansamblul său trebuie să se pronunţe organismele care sunt abilitate prin Constituţie şi prin legile ţării. (...) Din punctul nostru de vedere, astăzi, nu există niciun motiv serios pentru propunerea de revocare, de altfel pseudo-argumentele prezentate public de ministrul Justiţiei nu arată altceva decât ca o lungă listă de însăilări şi de decupări din o parte a mass-media care nu are alt obiectiv decât să se răfuiască cu Codruţa Kovesi şi cu DNA", a afirmat liderul PNL.



Potrivit acestuia, argumentul prezentat de ministrul Justiţiei privind refuzul procurorului-şef al DNA de a se prezenta la comisia de anchetă privind alegerile din 2009 este "pueril".



"Asta cu prezenţa la comisiile parlamentare, ştiţi foarte bine care este poziţia PNL. Noi considerăm că nu orice cetăţean poate fi adus la orice comisie parlamentară fără să aibă legătură cu câmpul şi cu domeniul său de activitate. Ce legătură este între DNA şi organizarea de alegeri? Mi se pare o convocare puerilă şi faptul că nu a răspuns acestei convocări nu mi se pare un temei prin care să se impute ceva procurorului-şef privitor la modul în care a condus DNA", a spus Orban.



Uniunea Salvaţi România a anunţat vineri că iniţiază o moţiune simplă împotriva ministrului Justiţiei, Tudorel Toader, şi a invitat toate formaţiunile din Opoziţie să i se alăture.