PNL va depune o motiune simpla pentru demiterea ministrul Carmen Dan

Augustin Lazar: Toader știa din 20 martie de protocolul secret publicat de Valcov Procurorul general, Augustin Lazăr, susține că ministrul Justiției, Tudorel Toader, știa din data de 20 martie despre existența protocolului secret cu SRI încheiat în 2016, arătând un document potrivit căruia Toader ar fi trimis CSM un răspuns Citește mai departe...

Dupa ce jandarmii au batut 4 turisti israelieni in Romania, hotelierii avertizeaza ca numarul acestora va scadea Hotelurile de 4 si 5 stele din Capitala resimt un recul al numarului turisti din Israel la doua saptamani de la incidentul in care patru cetateni israelieni au fost agresati de jandarmi dupa mitingul diasporei, sustin reprezentantii Federatiei Industriei Hoteliere din Romania (FIHR).

Politia a facut spectacol pe plaja la Costinesti Polițiștii din cadrul Serviciului de Ordine Publică au desfășurat în perioada 23-24 august, o acțiune pe linia pazei bunurilor și valorilor, privind modul de asigurare cu pază a unităților de cazare și a celor de alimentație publică, din Costinești. Citește mai departe...

Vicepremierul Stanescu: Fotbalul ar trebui sa fie serviciu public, ca apa si canalul. INS: Peste 50% din populatie nu are canalizare Vicepremierul Paul Stanescu a afirmat luni, la Casa Fotbalului, ca fotbalul ar trebui sa fie un serviciu public pentru populatie precum transportul, apa sau canalul. Confrom unui studiu al FRF, fotbalul romanesc ar avea un impact estimat de 740 de milioane de euro, prin contributie la economia local ...

Lazar demonteaza acuzațiile lui Toader: Protocoalele cu SRI, denunțate de parți, lipsite de efecte Procurorul General, Augustin Lazăr, a răspuns, luni, acuzațiilor formulate la adresa sa de către ministrul Justiției, Tudorel Toader, prezentând corespondența cu Ministerul Justiției și cu CSM. Citește mai departe...

Patru frați din Dambovița, implicați intr-un accident grav! Mezinul de 8 ani este in coma Patru frați din Dâmbovița au văzut moartea cu ochii. Aceștia erau în mașina condusă de fratele mai mare când a pierdut controlul și s-a răsturnat în afara carosabilului. În mașina condusă de tânărul de 20 de ani se aflau surorile lui de 16 și 19 ani și frățiorul mai mic de doar 8 ani. În […] The post Patru frați din Dâmbovița, implicați într-un accident grav! Mezinul de 8 ani este în comă appeared first on Cancan.ro.

Pleșoianu CONFIRMA: Evaluarea lui Toader este declanșarea procedurii de REVOCARE a lui Lazar! EXCLUSIV Deputatul PSD-ist Liviu Pleșoianu confirmă, în exclusivitate pentru PSnews.ro, că așa-zisa ”evaluare” impusă de ministru ...

Stareța Manastirii Cirjei a fost ucisa intr-un accident rutier Stareța unei mănăstiri din Mehedinți a murit, azi, într-un accident rutier petrecut la Șimian, pe DN 56A, la kilometrul 77+500. Șoferul consumase băuturi alcoolice și a lovit-o pe maica stareță Anastasia Bărbuț, de la micuța Mănăstire Cîrjei. Femeie de 43 de ani circula regulamentar la bordul unui autoturism de teren. Trei autoturisme au fost implicate […] The post Stareța Mănăstirii Cîrjei a fost ucisă într-un accident rutier appeared first on Cancan.ro.

Cristi Danileț desființeaza scrisoarea lui Giuliani: Eu cred ca omul a fost pacalit EXCLUSIV Justiția din România este în continuare în centrul atenției al opiniei publice din România. Luni, 27 august, a apărut o ...