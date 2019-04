PNTCD si 'ciuma rosie'

Sorin Rosca Stanescu 1 google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Am incercat sa estimez daca, prin alianta semnata recent intre cele doua partide, PNTCD are mai mult de castigat sau mai mult de pierdut. Rezultatul e pozitiv. Decizia lui Aurelian Pavelescu ar putea avea drept consecinta, daca este urmata de alti pasi concreti, supravietuirea sau chiar relansarea acestui partid istoric. Dar PSD? Ce are de castigat? De ce a semnat Liviu Dragnea aceasta intelegere politica? Daca pentru unii taranisti mai talibani, alianta dintre cele doua partide poate sa aiba aparenta unui pact al diavolului, acelasi lucru s-ar putea spune si despre unii pesedisti mai talibani. De-a lungul istoriei, militantii taranisi au avut mult de suferit de pe urma partidului comunist. Iar ...