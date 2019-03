PNTCD si Partidul Ecologist Roman sustin PSD la europarlamentare

„În aceste zile am avut mai multe discuţii cu preşedintele PNŢCD şi preşedintele PER care au decis ca, în condiţiile în care au strâns peste 200.000 de semnături fiecare partid, respectiv 263.000 de semnături PER, 209.000 senmături PNŢCD, să nu depună liste, pentru a susţine la alegerile europarlamentare PSD", a afirmat Dragnea.

Liderul PSD Liviu Dragnea a anunţat joi că PNŢCD şi Partidul Ecologist Român susţin PSD la europarlamentare, la conferinţă fiind prezenţi şi liderii celor două partide, relatează România TV.El a spus că s-a întocmit în acest sens şi un protocol de susţinere, care va fi semnat de liderii celor două formaţiuni."Linia politică a PNŢCD a fost anunţată cu un an în urmă câmd am susţinut mitingul îpotriva abuzurilor organizat de PSD-ALDE. Am vorbit încă de atunci că PNŢCD este dator, prin doctrina lui, să apere democraţia înainte de toate, naintea intereselor de partd, aşa cum ar trebui să facă orice partid politic. Ce s-a întâmplat de la preluarea mandatului de către preşedintele Klaus Iohannis sunt lucruri care ne-au cutremurat pe toţi. Au fost dezvăluiri nenumărate în ultimii mulţi ani, o caracatiţă care a acaparat statul", a afirmat liderul PNŢCD Aurelian Pavelescu.