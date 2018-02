Poetul Constantin Preda imi trimite noua sa carte, ”Ninge cu zapada oaselor mele”

ShareTweet Olteanul Constantin Preda îmi trimite prin poștă noua sa carte care se cheamă ”Ninge cu zăpada oaselor mele”. Am găsit-o la Sângeru, venind din Capitală, unde am redevenit bucureștean o săptămână, ca-n buletin, fiindcă altcum nu mi-a ieșit. Oasele literare ale poetului sunt încă viguroase și se transformă doar metaforic în fulgi de nea. Îmi dedică și un vers, atenționându-mă, în autograf, asupra paginii, să nu-l ratez. Preda, în varianta poetică, funcționează ca un accelerat de trăiri. Sănătate! Lucian Avramescu ShareTweet