Poetul Vasile Burlui lanseaza volumul „Mesaj catre Criton”

Miercuri, 27 martie 2019, poetul Vasile Burlui revine in atentia publicului iubitor de poezie. Asta pentru ca in Libraria Cartea Romaneasca din Iasi, situata pe Bulevardul Stefan cel Mare si Sfant nr 2, va fi lansat volumul de poeme „Mesaj catre Criton", publicat in 2018 la Editura Cartea Romaneasca. Despre cel mai recent volum al sau de poezie vor vorbi criticul literar Ioan Holban, cel care a si prefatat cartea, universitarul si filologul Iulian Popescu, precum si criticul literar Livia Iacob. Evenimentul, ce va incepe la ora 18:00, va fi moderat de Paul Gorban. Despre cea mai recenta carte a poetului si universitarului iesean, Vasile Burlui, criticul literar Ioan Horb ...