Poezia "Balada unui greier mic” de George Toparceanu, masacrata intr-un manual de limba romana pentru clasa II-a

Poezia "Balada unui greier mic" de George Toparceanu, pe care o studiaza elevii de clasa a II-a, a fost masacrata fara mila in manualul de limba romana.

Versurile lui Toparceanu au fost modificate de autorii manualelor, care au schimbat topica si unele cuvinte.

Un cadru didactic din Petrosani a postat pe pagina sa de Facebook versiunea poeziei „Balada unui greier mic” de George Toparceanu din manualele de clasa a II-a.

„Asemeni greierasului din poezie, si eu sunt necajita! Cine le-a dat dreptul autoarelor manualului sa modifice versurile lui Toparceanu? Cum sa le cer elevilor mei sa memoreze varianta masacrata? Mai ales finalul suna ca naiba!...”, a scris profesoara pe pagina sa de Facebook.

„Cri-cri-cri, / Toamna gri, / Nu credeam ca o sa vii / Inainte de Craciun, / Ca puteam sa mai adun / O graunta cat de mica, / Sa nu cer de imprumut / La vecina mea furnica, // Cri-cri-cri, / Toamna gri, / Sunt tare mic si necajit!”, este varianta din manual, in timp ce versurile corecte ale poeziei sunt: „Cri-cri-cri, / Toamna gri, / Nu credeam c-o sa mai vii / Inainte de Craciun, / Ca puteam si eu s-adun / O graunta cat de mica, / Ca sa nu cer imprumut / La vecina mea furnica, / Fi'ndca nu-mi da niciodata, / Si-apoi umple lumea toata / Ca m-am dus si i-am cerut... // Dar de-acus, / Zise el cu glas sfarsit / Ridicand un piciorus, / Dar de-acus s-a ispravit... / Cri-cri-cri, / Toamna gri, / Tare-s mic si necajit!”.

Mai multe greseli de gramatica si punctuatie au fost gasite mai ales in manualele de clasa a VI-a, aparute la Editura Didactica si Pedagogica, incusiv greseli in ceea ce privesre scrierea unor nume de orase sau de ape.

