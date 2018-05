Poleiala! Ce trucuri folosesc clientii fara bani in cluburile de fite pentru a parea bogati

google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Ipocrizia este una din ”placerile” cu care ne confruntam in viata noastra de zi cu zi. Si parca din ce in ce mai multi vor sa para altceva decat ceea ce sunt, dedublandu-si personalitatea si amalgamandu-se intr-un amestec de adevar si minciuna din care nici ei nu mai pot discerne realitatea... Media ne-a nenorocit in ultimele zile ochii si urechile cu relatari despre ”distractia” din cluburile de fite de la mare, unde, cei care le frecventeaza o fac din dorinta de a se etala in lumea asa-zis buna, care are si ea, la randul ei, propria ierarhie. Cei care vor sa se sparga in figuri, in cele mai notorii dintre cluburi, desi nu au banii, nu putini pentru a face regulat consumatie, apeleaza la o serie ...