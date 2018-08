Polițiștii timișoreni au intervenit in forța - Amenda record primita de un tanar care flutura o arma pe geamul mașinii

Un tânăr de 19 ani a fost amendat de polițiștii timișeni cu 5.000 de lei după ce a fost filmat în trafic, lângă Timișoara, în timp ce a scos o pușcă de airsoft, neletală, pe geamul unei mașini. Imaginile ai fost postate pe Facebook de un alt șofer, transmite corespondentul MEDIAFAX.

Pe imaginile care au fost postate pe Facebook de un șofer apare un bărbat care flutura o pușcă de airsoft pe geamul unei mașini.

“Doi cocalari într-o mașină cu numere de București, împușcau ieri seară în Dumbrăvița, oamenii și bicicliștii de pe stradă cu o pușcă de Paintball. Mă întreb dacă polițiștii pot face ceva în situația asta? Unii nu mai judecă, iar polițiștii sunt în vacanță în luna august”, a scris, pe Facebook, cel care a filmat întreaga scenă.

Imediat, pe pagina de Facebook le-a răspuns internauților revoltați și șoferul mașinii, care a precizat că arma era o replică de plastic.

“Bună ziua, nu a fost deloc cum ați descris, nu a tras nimeni în niciun biciclist și în niciun om, nu înțeleg cum ați ajuns la ideea că eu aș fi de vină. Da, este arma mea, dar eu conduceam în acel moment, armă care este o replică de plastic, nu avea bateria cuplată și nici bile. Nu aș lăsa pe nimeni să-mi folosească arma într-un cadru public. Îmi pare rău că prietenul meu a creat o teamă, deși el nu a îndreptat arma spre nimeni și nici nu a avut vreo intenție să facă acest lucru. Am fost și la poliție, am dat declarații, am avut și martori care îmi susțin opinia, dar îmi asum acest eveniment și vă garantez că nu se va repeta”, a afirmat șoferul mașinii.

Conform reprezentanților IPJ Timiș, după ce au vizualizat filmulețul pe Facebook, polițiștii timișeni au reușit imediat să-l identifice pe cel care a scos arma pe geam și l-au chemat la audieri.

“Un tânăr de 19 ani a scos pe geamul unei mașini o pușcă, replică neletală pentru airsoft, fiind amendat cu 5.000 de lei pentru nerespectarea regimului armelor și munițiilor. În urma cercetărilor, s-a stabilit că arma nu a fost folosită”, a arătat IPJ Timiș. De asemenea, polițișii timișeni au luat decizia de a confisca arma.