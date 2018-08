Poliția Romana demonteaza știrile „fake news” despre blocarea intrarii mașinilor in Capitala

O avalanșă de știri false au fost propagate în spațiul virtual, pe rețele de socializare sau la posturi de televiziune în preajma mitingului anunțat pentru ziua de vineri. Una dintre informațiile de tip „fake news” care circulă în media se referă la acțiuni ale poliției care blochează intrările în Capitală ale unor mașini. Poliția Română The post Poliția Română demontează știrile „fake news” despre blocarea intrării mașinilor în Capitală appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro.