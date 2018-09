Poliția rutiera avertizeaza cu privire la consecințele incalcarii legislației rutiere

Poliția Rutieră avertizează cu privire la încălcările dispozițiilor codului rutier care pun în pericol viețile și integritatea participanților la trafic, consecințele fiind drastice.

„La data de 08.09.2018, conducatorul unui autovehicul in varsta de 32 de ani, fără a poseda permis de conducere, a condus un autoturism pe strada Ghetu Anghel. Când a ajuns la intersectia cu str. Trandafirul Rosu, a intrat in coliziune cu un alt autoturism, din care a rezultat ranirea usoara a 4 persoane.

Dupa producerea evenimentului rutier, acesta a parasit locul accidentului fara incuviintarea organelor de politie.

De asemenea, in luna noiembrie 2016, conducatorul auto a mai fost depistat conducand un vehicul, fara a poseda permis de conducere.

Avand in vedere cele expuse mai sus, in data de 11.09.2018, organe de cercetare penala din cadrul Brigazii Rutiere au dispus masura retinerii fata de acesta, sub aspectul savarsirii a doua infractiuni de conducere a unui vehicul pe drumurile publice fara a poseda permis de conducere si parasirea locului accidentului ori modificarea sau stergerea urmelor acestora, fapte prev de art. 335 al. 1 Cod penal si art. 338 al. 1 Cod penal.

Astazi, 12.09.2018, Judecatoria Sectorului 3 a emis mandat de arestare preventiva pentru 30 de zile.

De asemenea, săptămâna trecută, fata de un alt conducător auto s-a dispus măsură controlului judiciar pentru conducere fără permis și părăsirea locului accidentului.