Poli Iasi, 3 puncte uriase la Botosani si echipa lui Stoican inca mai viseaza la play-off

FC Botosani a pierdut meciul cu Poli Iasi de pe teren propriu, desi formatia lui Liviu Ciobotariu a deschis scorul dupa doar 4 minute, prin Miron. In ultimele 10 minute ale reprizei iesenii au revenit. Platini si Flores au punctat pentru formatia lui Stoican, care aduna 3 puncte mari. Ce victorie pentru Iasi! Cu un Flores infloritor, al treilea gol consecutiv in Liga 1, serie inceputa pentru costarican chiar impotriva FCSB. Cu Andrei Cristea neobosit, aproape de golul 99 in prima divizie. Si multi alti fotbalisti care s-au remarcat la Botosani. De la Gallego, excelent dribleur pentru pozitia sa, cu Sin pe post de servant, Platini marcator, chiar si mult-hulitul Patrick Petre s-a miscat excelent. Dincolo, flama lui Ciobota ...