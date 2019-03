Poli Iasi arata rau de tot in play-out! Am pierdut din nou acasa: 1-2 cu Mediasul

Poli google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Gaz Metan Medias castiga la Iasi dupa un meci in care am asistat la trei goluri marcate intr-un interval de 7 minute. 1-2 a fost scorul intalnirii dintre Politehnica Iasi si Gaz Metan Medias, din cadrul etapei a 3-a a playout-ului Ligii 1. Sanoh (min.58) a marcat pentru ieseni, in timp ce golurile mediesenilor le-au apartinut lui Rondon (min.51) si Aurelio (min.55). Cu cele trei puncte obtinute astazi, Gaz Metan Medias revine pe locul 1 in clasamentul din play-out (25 de puncte), cu trei puncte peste urmatoarea clasata, Dinamo. De partea cealalta, Politehnica Iasi se afla pe locul 4, cu 20 de puncte. LIVETEXT Final, 1-2. 90+1' 4 minute irosite din cauza intreruperilor vor fi adaugate la R ...