Poli Iasi - Astra Giurgiu 1-1. Alibec e doar rezerva la primul meci de la revenirea la Giurgiu! - LIVE TEXT

Poli Iasi Astra Giurgiu google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Meciul Poli Iasi - Astra Giurgiu se joaca sambata, de la ora 21:00. Partida din Liga 1 Betano e in direct la Digi Sport, Telekom Sport si Look TV. Echipele de start: Poli Iasi: Rusu - Arias, Mihalache, Frasinescu, Pantiru - Rus, Floresc, Cioinac, Stefanescu - Luwaga - A. Cristea Astra: Iliev - Belu-Iordache, Erico, Bejan, Stan - Moise, Mrzljak, N. Rosu - Balaure, Bus, Llullaku Poli Iasi intalneste un adversar dificil, Astra reusind sa invinga FCSB-ul in prima etapa, 1-0, si-n plus acum beneficiaza si de serviciile lui Denis Alibec, atacant ce a revenit la echipa dupa perioada nefasta de la trupa ros-albastra. Si bilantul lui Flavius Stoican e negativ in fata Astrei: 7 jocuri - doua vic ...