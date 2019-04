Poli Iasi joaca in prima zi de Paste in Liga I

Poli Iasi google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Liga Profesionista de Fotbal a anuntat astazi programul etapelor a saptea si a opta a play-off-ului/play-out-ului Ligii I. Conform programului, pe 28 aprilie, in prima zi de Paste, elevii lui Flavius Stoican vor evolua indeplasare, cu FC Botosani, in debry-ul Moldovei. SCANDAL la Poli Iasi! Presedintele il ataca pe administratorul stadionului: "E o bataie de joc!". Reactia dura a capitanului Cosmin Frasinescu Iata programul complet al celor doua etape: Etapa a VI-a Vineri, 19 aprilie Ora 18.00 AFC Hermannstadt - FC Voluntari Ora 21.00 AFC Astra Giurgiu - U Craiova 1948 CS Sambata, 20 aprilie Ora 21.00 ACS Sepsi OSK Sfantu Gheorghe – CFR Cluj Duminica, 21 aprilie Ora 18.00 CS Gaz Metan Med ...