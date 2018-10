Poli Iasi va invita la miscare! Treasure Hunt la care vor participa o parte din jucatorii echipei din Copou

Treasure Hunt google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Miercuri, 10 octombrie, va avea loc o actiune inedita care va aduce impreuna jucatori, membri ai staff-ului Politehnicii si suporteri. Este vorba despre un Treasure Hunt in care participantii, grupati in echipe, vor trebui sa descifreze indicii care sa ii duca spre marele premiu. Vor fi 10 echipe, fiecare condusa de un capitan: - Flavius Stoican - Andrei Cristea - Marius Onofras - Dylan Flores - Ionut Pantiru - Ionut Cioinac - Alberto Cobrea - Benone Dohot - Adrian Kerezsy - Denis Zmeu Langa capitanul de echipa vor veni 5 suporteri care l-au ales pe site-ul https://treasurehunt.politehnicaiasi.ro si s-au inscris in concurs. Intalnirea tuturor participantilor are loc miercuri, 10 octombrie, la ora ...