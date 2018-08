Polițistul infectat cu HIV la o clinica din București a murit pe patul de spital

Polițistul infectat cu HIV la o clinică din București a murit pe patul de spital, au confirmat colegi ai acestuia, potrivit libertatea.ro.

Polițistul a murit luni seară, fiind internat într-un spital de boli infecționase.

Bărbatul a aflat că are virusul în luna iunie. Totul a plecat de la dureri cervicale care nu-i mai dădeau pace. A ales să urmeze un tratament cu acupunctură la o clinică. Şi de atunci, spune omul legii, au început, cu adevărat problemele!

„A debutat ca orice boală. Am fost pe la mai multe spitale şi, în cele din urmă am ajuns la «Bagdasar» (Spitalul Clinic de Urgență «Bagdasar-Arseni» din București, n.r.). Doctorul de acolo mi-a spus că, dacă nu mă operez, ajung în cărucior. Aveam o hernie la vertebrele T7 şi T8. Acum o lună de zile, după ce am făcut mai multe analize, am aflat că am HIV”, ne-a povestit polițistul, în urmă cu o lună.

S-a pensionat, iniţial, pe caz de boală, iar după, o lună, pentru că avea 20 de ani în Ministerul Afacerilor Interne, a putut să facă actele pentru pensia normală.

După ce s-a îmbolnăvit, polițistul a fost părăsit de soție, fiind ajutat doar de colegii săi.