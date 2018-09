Politehnica Iasi face doua mutari spectaculoase! Kamer Qaka si Platini revin in Copou

Kamer Qaka google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Oficialii Politehnicii Iasi au reusit sa dea doua lovituri importante in prima zi a lunii septembrie. Doi jucatori determinanti din sezonul trecut, Kamer Qaka si Platini si-au dat acoordul de a reveni la Iasi si urmeaza sa semneze contractele in zilele urmatoare. Poli va plati 200.000 de euro pentru Qaka Pus pe liber de patronul Gigi Becali si amenintat ca nu va mai juca la FCSB, mijlocasul albanez Kamer Qaka si-a dat acordul in cele din urma pentru a juca la Poli Iasi. Qaka revine astfel la echipa din Copou, de la care FCSB l-a transferat in urma cu doar trei luni pentru suma de 375.000 de euro plus TVA. Iasiul il va transfera definitiv pe Qaka, urmand sa plateasca FCSB-ului suma de 200.000 de euro in va ...