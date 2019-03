Politia a deschis o ancheta dupa ce intr-un spital din Harghita, intr-un an, zeci de minore au nascut

maternitate google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Un numar de 42 de minore au nascut, in 2018, la Spitalul Judetean de Urgenta (SJU) din Miercurea Ciuc, cea mai tanara mama avand doar 13 ani. Potrivit datelor furnizate de referentul de presa al SJU din Miercurea Ciuc, Kiss Edit, anul trecut au fost inregistrate 1.289 de nasteri la aceasta institutie medicala, in 42 de cazuri fiind vorba de mame care au avut varsta sub 18 ani. Dintre acestea, 11 minore au avut sub 15 ani atunci cand au nascut, iar mama cea mai tanara a avut doar 13 ani. Prin comparatie, in 2017 s-au inregistrat, la aceeasi unitate medicala, un numar de 1.219 nasteri, in 47 de cazuri a fost vorba de mame sub 18 ani, iar, dintre acestea, 13 au avut sub 15 ani atunci cand a ...