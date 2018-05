Politia avertizeaza! Hotii folosesc o noua metoda de a jefui: „Eram cu copiii in masina, am sunat la 112”. Ce nenorocire se poate intampla daca opresti pentru o pauza de condus

Scene de cosmar pe mai multe drumuri din Romania, dupa ce hotii au inceput sa foloseasca o noua metoda de jefuire. Despre aceasta au aflat milioane de romani, dupa ce un bucurestean a postat pe Facebook un mesaj in care a povestit cum a evitat in ultima secunda ca el, copiii si sotia lui sa devina victimele infractorilor. Marturisirile sale iti dau fiori, iar politistii au lansat un apel catre toti soferii.

Mihai Moraru, un barbat din Capitala, a fost la un pas sa fie batut si jefuit impreuna cu familia sa, dupa ce a oprit pe marginea drumului E85, in localitatea Sinesti. In postarea facuta pe Facebook, el a scris ca a urcat in masina imediat ce a observat ca cea oprita in fata lui, dar si pentru ca a avut o presimtire rea. Ulterior, el a vazut cum mai multi oameni au iesit in fuga din padure si se indreptau catre autoturismul sau, in timp ce un individ i-a facut pana la roata din spate, de pe dreapta – inca nu stia ce anume a facut acesta acolo. La scurt timp dupa ce a demarat in tromba, el a sunat la 112 si dupa ce a zis ce i se intampla, a fost avertizat ca i s-a facut pana si ca e urmarit de o masina.

Hotii care ataca atunci in opresti in pauza de condus actioneaza pe A1, A2, Voluntari, Fundeni, Mamaia, Sibiu

Din fericire, bucuresteanul a reusit sa ajunga cu bine intr-o benzinarie, unde s-a intalnit cu politistii care i-au venit in ajutor. Tot acolo, el si-a schimbat roata. Dupa ce a facut postarea pe Internet, el a primit mai multe mesaje de la alte victime ale hotilor care folosesc aceasta noua metoda de a jefui. Mai mult, se pare ca atunci cand nu e trafic mare, talharii arunca diverse obiecte in fata masinii ca sa provoace o iesire in decor si sa-i jefuiasca pe cei aflati inauntru.

„Romania.

Cum poti fi praduit ca in Vestul Salbatic, la final de vacanta! Sinesti, E85, Bucuresti-Buzau. In aceasta seara, am oprit intr-o parcare, pe drumul Buzau-Bucuresti, pentru o pauza de la condus.

Am urcat in masina cand am vazut ca cea din fata mea, oprita si ea in parcare, a plecat. Nu am avut un sentiment ok, o banuiala mi-a zis sa ma car. Fix in acel moment am vazut oameni iesind din padurea de pe marginea drumului, venind spre masina in viteza. Eram deja inauntru si am vazut cum un tanar era deja ghemuit in spatele masinii. Am blocat usile, am plecat in viteza si am sunat la 112.

Mi s-a facut legatura la Politie, care mi-a spus ca sigur am roata intepata si o masina care sigur ma urmareste. Deci stiau. In timp ce vorbeam cu ei la telefon, mi-a aparut in bord mesajul de pana pe spate, dreapta. Le-am dat datele masinii si locatia si mi-au spus ca vin dupa mine. Am reusit sa ajung la benzinaria Mol din Voluntari. Si sa umflu roata. A aparut si politia care ma cauta. Mi-au spus ca am avut noroc, pentru ca altii, in zilele trecute nu au fost la fel de norocosi. Au fost batuti, jefuiti. Bai, in ce tara traim?

I-am intrebat pe politisti de ce nu se face ceva, daca tot stiu situatia. Mi-au spus ca patruleaza pe zona doua masini zi-noapte, dar sunt depasiti. Sunt doar 40% din cati ar trebui sa fie. Si de la centru nu se face nimic, chiar daca se stie situatia. S-a cerut patrularea jandarmeriei, dar mah, astia sunt mai ocupati cu paza lui Dragnea la DNA si nu pot participa.

Acum sunt la vulcanizare, in Bucuresti. Mai, cocolari politici, javre administrative si hoti de toate felurile-sictir, mah! Eu, in seara aceasta, eram cu copiii in masina, in vacanta de 1 mai. Ce tara e, mah, asta? Ce siguranta e, mah, asta? In care ies hotii din padure ca ciupercile dupa ploaie, in care faceti legi doar pentru infractori, in care suntem condusi de infractori? Cat sa mai suportam, mah, jaful si nesimtirea? Cand autoritatile vor pune pret pe siguranta noastra? Cand vom deschide dracu ochii si nu vom mai accepta minciuna si hotia? Multe intrebari, aceleasi raspunsuri!

Respect pentru Politia Romana care m-a ajutat si a intervenit! Iar pentru clasa politica si toti romanasii care o tin in viata: SICTIR!

PS: aici a fost vorba de o secunda. Secunda de cand m-am urcat in masina. E clar ca erau pregatiti sa atace, dar urcandu-ma in masina au intepat roata dreapta spate pentru a ma prinde mai tarziu. Acea secunda in care am decis sa intru in masina a fost diferenta intre a fi lovit sau a scapa.

Am aflat in seara aceasta ca mai nou, arunca cu diverse obiecte in fata masinii, cand nu e trafic mare, pentru a provoca o iesire in decor si a jefui.

PS2: din mesajele voastre, inteleg ca sunt mai multe zone unde esti atacat la drumul mare. Multi dintre voi ati fost martorii sau victimele unor asemenea atacuri. Se pare ca Sinesti nu e un caz izolat. A1, A2, Carrefour Voluntari, Fundeni, Mamaia, Sibiu si lista continua. Inteleg ca multi dintre voi ati depus plangeri, nerezolvate pana astazi.”, a scris Mihai Razvan Moraru pe pagina lui de Facebook.

Reactiile de tot felul nu au intarziat sa apara.

„Infiorator!”, „Mai bine iesim dracu in strada, pentru ca mai tarziu o sa ne gandim: «uite, frate, puteam sa iesim sa-i dam jos, dar am stat ca prostii si ne-am plans». Atunci o sa fie prea tarziu„, ” Rezultat final: fugiti din tara. Nu este tara pentru a trai.”, „Daca stam pe net si doar comentam, asemenea oameni infecti vor mai face si alte victime” sunt patru dintre mesajele lasate de internauti.

Daca ti-a placut articolul, te asteptam si pe pagina de Facebook.