Politia Capitalei a cerut ajutorul cetatenilor in identificarea unui barbat care a batut un batran, intr-un autobuz

Politia Capitalei a cerut ajutorul cetatenilor pentru a identifica un barbat care ar fi batut un batran de 73 de ani, pe 29 de aprilie, intr-un autobuz din sectorul 6. Oamenii legii au publicat mai multe imagini cu suspectul si ii roaga pe cei care au informatii legate de identitatea acestuia sa sune la 112.

Barbatul este suspectat ca a batut un batran, in timp ce se aflau intr-un mijloc de transport in comun, in Sectorul 6. Politistii au apelat la bucuresteni in identificarea agresorului.

„Politia Capitalei solicita sprijin pentru identificarea barbatului din imagini, banuit de comiterea unei infractiuni de lovirea sau alte violente, savarsita la data de 29 aprilie a.c., asupra unui barbat, in varsta de 73 de ani, in timp ce se aflau intr-un mijloc de tranport in comun, pe raza sectorului 6”, se arata intr-un comunicat al Directiei Generale a Politiei Municipiului Bucuresti.

