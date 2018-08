Politia Capitalei: A fost recuperat pistolul sustras la protestul din 10 august

Organizatia Mondiala a Sanatatii (OMS) anunta ca numarul cazurilor de rujeola din Europa a crescut semnificativ in primele sase luni ale anului 2018, iar cel putin 37 de persoane au murit.

Pe 10 august am participat la mult anunțatul miting al diasporei. Trei aspecte voi trece în revistă: o parte din cele ob ...

Iulia Vântur va prezenta, alături de starul italian Gabriel Garko, serile de concurs şi Gala Festivalului Cerbului de Aur din Piaţa Sfatului. Onorariul pe care îl va încasa frumoasa blondă pentru cele trei zile de prezentare este colosal! Iulia Vântur va urca pe scena Cerbului de Aur amplasată în Piața Sfatului din Brașov alături de […] The post Iulia Vântur va primi 10.000 de euro ca să prezinte Cerbul de Aur! appeared first on Cancan.ro.