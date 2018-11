Politia din Marea Britanie l-a oprit pe acest sofer roman si au ramas socati! Zeci de oameni se ascundeau in TIR

copii gasiti in TIR in Marea Britanie google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); 15 copii au fost gasiti in camionul frigorific condus de un roman, in Anglia. Soferul, care are 28 de ani, a fost arestat si va fi judecat pe 26 noiembrie. 21 de oameni, intre care 15 copii, cel mai mic avand 12 ani, au fost gasiti in semiremorca frigorifica a unui camion care intra in Anglia, in portul Newhaven, din Sussex. Camionul era condus de Andrut Mihai Duma, 28 de ani, si venea din Franta. Cei 20 de oameni se pare ca sunt din Vietnam si erau ascunsi intre baxuri de apa minerala. Camionul romanului a fost oprit joi in port si soferul arestat imediat. Sambata un judecator a decis ca ramane in inchisoare si procesul in care e acuzat de asistenta pentru intrarea ilegala in Reg ...