Politia i-a luat carnetul pentru 18 luni, desi nu se afla la volan! Cum a fost posibil asa ceva!

google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Un britanic are permisul suspendat un an si jumatate si va trebui sa plateasca 1.800 de lire pentru ca s-a asezat pe locul pasagerului in masina sa Tesla care rula cu 65 km/h. Barbatul a vrut sa testeze sistemul Autopilot, care da masinii un grad sporit de autonomie, insa politistii au spus ca gestul arata ca cel care l-a comis este iresponsabil. Sistemul care permite masinii sa se conduca singure este cel mai avansat din lume si functioneaza la viteze mari. Dupa ce soferii au facut teste riscante, Tesla a fost nevoita sa insiste asupra faptului ca masina nu devine autonoma si ca soferul nu trebuie sa-si iea ochii de la drum. Bahavesh Patel din Nottingham a pornit sistemul Autopilot al masinii sale Tesla Model S, apoi a parasi ...