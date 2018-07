Politia Locala a spart“ gasca samsarilor de parcari din zona Salii Sporturilor din Constanta

Săptămâna trecută, consilierul judeţean PMPatrăgea public atenţia asupra faptului că sistemul plăţii parcării prin SMS ar putea fi deturnat chiar în buricul târgului constănţean de o serie de persoane care îşi fac veacul „accidental“ în apropierea parcării de la Sala Sporturilor din municipiu.„Taxarea parcării în sistemul actual prin SMS este un sistem civilizat, folosit cu succes de ani de zile de multe primării din ţară. Mai mult, sistemul a fost creat tocmai pentru a stârpi «mafia» taxatorilor cu banii lor negri, într-un cuvânt, acum, şi în Constanţa, banii intră în vistieria Primăriei, şi nu în buzunarele unor neaveniţi. Astăzi (n.r. 12 iulie a.c.) am parcat lângă Sala Sporturilor şi, ce să vezi, cât stăteam eu să dau SMS pentru plată, au apărut doi indivizi şi-mi spun că trebuie să plătesc ca să aibă grijă de maşina mea şi ca locul de parcare e reţinut de ei pe sistemul Bucureşti! Normal că m-am revoltat, dar când am coborât din maşină am văzut că parcarea era împărţită deja, erau mai mulţi «dirijori». La protestul meu, mi-au răspuns: «Ce, nene, facem şi noi un ban!» Pe această cale, fac apel la responsabilii Primăriei, Poliţia Locală, Poliţia Naţională, să nu lăsaţi ca un lucru bine făcut pentru urbe să fie denaturat! Nu lăsaţi să înflorească clanurile de «parcagii» pe banii noştri şi ai Primăriei!“, susţinea consilierul la acel moment.Cu toate că nu a înaintat o plângere oficială, Florin Goidea a adus cazul în atenţia conducerii Direcţiei Poliţiei Locale Constanţa. Urmare a acestui fapt, poliţiştii locali au luat măsuri de supraveghere a zonei menţionate şi au reuşit identificarea şi sancţionarea potrivit legii a unuia dintre indivizii care l-au abordat cu pretenţii financiare pe consilierul Goidea. Bărbatul are 28 de ani şi este din Constanţa.„Desfăşurăm activităţi de monitorizare a tuturor zonelor din apropierea parcărilor unde plata se efectuează prin SMS sau card, pentru a identifica dacă mai există situaţii similare celor reclamate de consilierul Florin Goidea. Persoana identificată de colegii mei a fost sancţionată sub aspectul exercitării unui act de cerşetorie. În următoarea perioadă vom identifica şi celelalte persoane care se pare că acţionau în aceeaşi zonă. Pe această cale, rugăm cetăţenii să se alăture campaniei DGPL Constanţa «Spune STOP Cerşetoriei!» şi să nu mai dea curs cererilor/solicitărilor unor astfel de persoane şi astfel, împreună, să asigurăm un climat public civilizat. De asemenea, îi rugăm să ne sesizeze astfel de fapte la numărul nostru de WhatsApp, 0799.606.142“, ne-a declarat şeful Direcţiei Poliţia Locală Constanţa, comisar-şef