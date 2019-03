Politia Locala Constanta are un nou sef: Primarul Decebal Fagadau. Imi doresc ca in mandatul meu Politia Locala sa fie cea mai puternica din Romania (galerie foto)

”Din momentul în care am ajuns primar, conform promisiunii dim campanie, aceea de a face din Constanța un oraș sigur am început inventarierea poliției locale, alături de alte structuri de pe raza municipiului Constanța. Mulțumesc Poliției Naționale, Jandarmeriei, ISU, tuturor celor care ne-au sprijinit să construim poliția locală, inclusiv Universității Ovidius care îi formează pe polițiștii locali. În 2016 exista imaginea corpului de control a Primăriei, nu exista ideea de poliție locală. Pentru că lucrăm după lege și construim autoritate, am făcut plan local de ordine publică împreună cu Poliția Națională. Am înființat comisia locală de ordine publică, apoi s-a intrat într-o logică de planificare, iar rezultatele nu s-au lăsat așteptate. În 2017 am discutat cu comisar șef Dorin Dogaru și i-am propus să accepte detașarea să compatibilizăm structurile poliției locale cu poliția națională. A acceptat și am reușit să profesionalizăm poliția locală în 2018. 2018 a fost un an în care chiar dacă cifrele ne sperie, arată cât de puține lucruri erau respectate. Poliția locală nu are plan de amenzi. Dar trebuie să cunoaștem și să respectăm regulile. Nu există instituție cu care poliția locală nu a colaborat. Mulțumesc tuturor. Am început să facem proceduri, astfel încât orașul sa profite din construirea unui corp de poliție locală. Îmi doresc ca în mandatul meu poliția locala să fie cea mai puternică din România. Activitatea lui Tudorel Dogaru va fi continuată de comisarul șef George Szekely. A fost primit ieri ordinul de ministru. Mandatul este deocamdată pentru șase luni. Ca om politic nu câștigi simpatia când dai amenzi, dar nu voi renunța” - a declarat primarul municipiului Contanța, Decebal Făgădău.