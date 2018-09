Politia Locala Constanta, la bilant. Ce sanctiuni au aplicat agentii in aceasta vara (galerie foto)

În perioada menționată au fost aplicate 1803 sancțiuni contravenționale, iar suma amenzilor se ridică la 774.150 lei.

Direcția Generală Poliția Locală din cadrul Primariei municipiului Constanța prezintă activitățile desfășurate în perioada sezonului estival 2018 (iulie-august) pe toată zona de plaja (Modern-până la limita cu oraşul Năvodari), pe zona de promenadă a stațiunii Mamaia, precum și în Satul de vacanță.Scopul acțiunilor tematice a fost identificarea şi verificarea respectării prevederilor legale din domeniul ordinii publice, activității comerciale, curățeniei și protecției mediului."Activitatea noastră față de 2017 a crescut semnificativ din punct de vedere al constatărilor, precum și al domeniilor vizate", precizează DGPL Constanţa.Dacă în anul 2017 am avut 133 de constatări vizând comerțul ilicit pe plajă din Stațiunea Mamaia, Modern ori 3 Papuci, în anul 2018 avem un număr de 638 de sancțiuni contravenționale în valoare de 393.550, în conformitate cu prevederile Legii nr.12/1990 rep.În acelaşi interval, au fost dispuse măsuri complementare de confiscare a banilor (3686 lei) câștigați în mod ilicit.A fost distrusă de către contravenienți următoarea cantitate de marfă: 7938 bucăți porumb fiert, 62 kilograme de zmeură, 105 mere glazurate, 175 pungi pufuleți, 108 sticle cu nămol, 7 kilograme de banane;În Stațiunea Mamaia şi Satul de Vacanța s-a acţionat și pentru identificarea faptelor antisociale prevăzute și sancționate de HCL 184/2013 mod. și compl. reprezentate de neasigurarea unei permanente stări de curățenie în incinta proprietăților, a căilor de acces, a trotuarelor și a spațiilor verzi din jurul incintelor precum și de neîntreținerea fațadelor, aruncarea gunoiului în locuri neamenajate, depozitări ilegale de deșeuri, etc.Pentru nerespectarea acestor prevederilor H.C.L nr. 184/2013 au fost încheiate 16 procese verbale privind fapte antisociale legate de menținerea curățeniei. În ceea ce privește activitatea de control comercial și a modului in care operatorii economici respecta legea avem următorul rezultat: in cele 3 luni vara au fost verificați 440 de agenți economici din Stațiunea Mamaia și Sat Vacanța si au fost aplicate 210 amenzi contravenționale in valoare totala de 259.900 lei. S-au dispus ca măsuri complementare : suspendarea activității comerciale pentru 27 de operatori economici, precum și încadrarea in prevederile autorizației de funcționare pentru 17 societăți comerciale, confiscarea sumelor proveniți din săvârșirea contravențiilor in cuantum de 15.778 lei și a bunurilor (sute de jucării și articole de plaja) supuse comercializării ilicite ori cele folosite ( modul tip comercializare porumb fiert, șevalet pentru pictura) pentru săvârșirea faptelor interzise de lege.Nu au scăpat de verificările polițiștilor locali nici cei care ofereau servicii de închiriere pe marginea bulevardelor sau în Stațiunea Mamaia turiștilor veniți pe litoral. Astfel, au fost sancționate 155 de persoane cu amenzi în valoare totala de 65.500 lei , în conformitate cu Legea 12/1990 rep.In afara faptelor săvârșire și prezentate anterior, au existat și alte abateri de la normele legale ale unor persoane fizice / persoane juridice după cum urmează: Pe linia ordinii și liniștii publice au fost aplicate 28 de amenzi contravenționale în conformitate cu Legea 61/1991 rep.Au fost încheiate 2 procese verbale de constatare și sancționare a contravenției conform prevederilor O.U.G nr.19/2016 privind utilizarea plajei Mării Negre și controlul activităților desfășurate pe plajă.În plus, alte 4 procese verbale de sancționare a contravenției au fost încheiate în baza O.U.G nr.195/2002 privind protecția mediului. De asemenea, au fost constatate 8 infractiuni. Dintre neconformităţile depistate: 4 încălcări ale art.214 din Codul Penal privind exploatarea cerșetoriei și 4 depistări de persoane care practicau jocuri de noroc de tip alba/neagra, fapte prevăzute de art.23, alin.2, lit.c, din O.G nr.77/2009 actualizată privind exploatarea jocurilor de noroc.Toate cazurile au fost predate spre competență și soluționare instituțiilor abilitate să cerceteze faptele săvârșite cu încălcare normelor de drept penal. Totodată, peste 750 de conducători auto au fost sancționați pentru opriri neregulamentare, pe spaţii verzi sau în zone în care această manevră este interzisă."Pe această cale aducem următorul mesaj: persoanele fizice /juridice să respecte atât normele naționale în vigoare cât și cele locale stabilite prin hotărâri ale Consiliului Local Municipal. Scopul Direcției Generale Poliția Locală Constanța nu este acela de a-i amenda pe cetățeni sau de a–i împiedica să desfășoare anumite activități în limite legale, ci acela de a crea un climat de ordine și siguranță publică în municipiul Constanța", precizează DGPL Constanţa.Sursă foto: DGPL Constanţa