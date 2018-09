Politia Locala din Cluj-Napoca se face de ras. Ce a patit un clujean este dem de o comedie

Un clujean exasperat de faptul ca soferii parcheaza in usa salonului sau a sunat la Politia Locale si s-a trezit amendat chiar el, desi nu era masina lui parcata pe trotuar.

”Zilele trecute am avut o discutie cu un prieten politist care imi spunea ca un politist local din Cluj-Napoca castiga mai bine decat un politist la rutiera cu studii. Nu ca ar fi ceva iesit din comun in Romania, dar intamplarile din ultima perioada m-au facut sa iau atitudine si sa fac tot ce tine de mine pt a schimba aceste lucruri.

Am 2 intrebari pt Primaria Cluj-Napoca:

1. Cum se fac angajarile la politia locala?

2. Ce studii sau competente ar trebui sa aiba un politist care este platit cu 6000 de lei brut (am gasit informatia pe net nu sunt sigur de ea) din bugetul local???

Acum sa trecem la intamplarile care m-au facut sa ma simt scarbit:

1. In urma cu 4 ani 3 tineri s-au dat jos dintr-o masina si mi-au spart masina in centrul Clujului, mai exat in faca bancii CEC de pe 21 Dec. Toata actiunea este filmata, dar la mai putin de o luna cazul este inchis cu autor necunoscut.

2. Cateva luni mai tarziu un taximetrist imi loveste masina parcata regulamentar si fuge de la locul accidentului. La fel a fost filmat si m-am dus si am facut plangere la politie. Din nou nu s-a rezolvat nimic. Ulterior am aflat ca masina apartine unui domn de la politia rutiera care are mai multe asfel de masini inchiriate in regim de taxi.

3. Intamplarea care mi-a pus capac s-a desfasurat luna trecuta.

Am un salon de infrumusetare in P-ta Marasti. Desi exista parcare multe persoane parcheaza pe trotuarul din fata salonului uneori chiar in usa. Am facut numeroase sesizari, dar de fiecare data mi s-a spus ca nu pot sa faca nimic.

Intre 10 si 15 august 2018 am renovat salonul asfel ca am pus cateva anunturi sa nu se parcheze ca renovam salonul. Binenteles nimeni nu a tinut cont de asta.

Dimineata la ora 10 cand au sosit muncitorii am chemat politia pt ca nu puteau sa isi desfasoare activitatea. Au veni si ne-au spus acelasi lucru.

Dupa masa m-am dus la salon sa vad stadiul lucrarilor si pt ca erau masini parcate peste tot nu se facuse nimic. Mai mult decat atat "vecinul" de la 1 a dat drumul la apa de pe balcon si curgea exat in fata usi salonului. Am chemat din nou politia si am discutat de cele de cazuri apa si masinile parcate pe langa salon. Domnul politist mi-a cerut buletinul si mi-a scris o amenda pt una din masinile parcate in fata salonulu (masina nu imi apartine). Binenteles ca i-am spus ca nu semnez asa ceva si ca o sa chem televiziunea.

Sambata mi-au lasat in cutia postala Procesul Verbal. Nici acum nu imi vine sa cred, asfel ca am scris aceste cuvinte si va rog sa distribuiti si voi. Am nevoie de un contact de la o televiziune care sa faca un reportaj si o investigatie pt cele 3 intamplari. Va rog sa imi recomandati pe cineva”.

