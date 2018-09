Politia Locala: Tineri banuiti de furturi din locuinte, retinuti de politisti

DISPERAREA ”soldaților” lui Dragnea! De la Ș. Nicolae la C. Radulescu și M. Pleșoianu EXCLUSIV De-a lungul ultimei săptămâni, șeful PSD-ist Liviu Dragnea i-a activat din plin, în războiul la baionetă purtat cu facți ...

Mirela Vaida a rabufnit in fața camerelor de filmat: "M-am enervat ingrozitor". Ce s-a intamplat inainte de aniversarea a 9 ani de la nunta Mirela Vaida a tunat și a fulgerat în cadrul unei emisiuni de la Antena 1, unde urmează să înceapă un nou show de televiziune. Prezentatoarea TV a venit să vorbească despre noile detalii legate de "Totul pentru dragoste la bine şi la greu" care își va schimba complet formatul. La un moment dat însă, ea

Telenovela in Vaslui! Preotul gelos a cerut test ADN. E convins ca fiul nascut de preoteasa lui seamana cu… viceprimarul Un preot gelos din județul Vaslui solicită verificarea paternității fiului său, iar demersul este demn de o adevărată telenovelă. Pentru ca totul să capete accente tragi-comice, preoteasa este secretară la Primăria Comunei Stănilești, iar presupusul bărbat cu care l-ar fi înșelat pe preot este chiar viceprimarul comunei, Costică Tofan. Comunitatea locală este pusă pe jar,

Pariurile nu sunt numai pentru baieți: Ea este fata care da ponturi bune! Cine spunea că fetele nu se pricep la fotbal și la pariuri trebuie să-și retragă vorbele, asta pentru că în momentul de față, din echipa tipsterilor din cadrul comunității pariorilor din România face parte o fată care dă ponturi bune! Și mai mult decât atât, tipsterița din București merge la pescuit, joacă tenis și gătește

Tarky a provocat un scandal monstru la X Factor! A luat foc cand a auzit de Traistariu Christian Spridon (ex-Tarky") a ramas cu un gust amar dupa ce a incercat o revenire in forta pe scena la show-ul X Factor. El s-a scandalizat la maxim când a fost întrebat despre scandalul din trecut pe care l-a avut cu Mihai Trăistariu. Christian Spiridion a declarat că a fost pus într-o lumină nefavorabilă în

Siegfried Muresan: Parlamentul European va adopta o rezolutie despre situatia din Romania intr-o sesiune plenara la 22-25 octombrie Situaţia din România va fi dezbătută în plenul Parlamentului European în prima sesiune din octombrie, unde a fost invitată şi şefa Guvernului, Viorica Dăncilă, iar în a doua sesiune, de la sfârşitul aceleiaşi luni, va fi adoptată şi o rezoluţie, a anunţat joi, pe pagina sa de Facebook, eurodeputatul ...

Iohannis: Ziua Pompierilor are o relevanta deosebita nu doar din perspectiva istorica Ziua Pompierilor are o relevanţă deosebită nu doar din perspectivă istorică, dar şi pentru că oferă prilejul de a face o incursiune în viaţa şi activitatea celor care au făcut din salvarea semenilor o profesie de credinţă, a afirmat joi preşedintele Klaus Iohannis. "Celebrăm, astăzi, cu ocazia Zi ...

Curs BNR. Cursul valutar al zilei de joi, 13 septembrie 2018. Euro se mentine, in timp ce dolarul scade usor Cursul BNR al zilei, Cursul valutar, Cursul de schimb euro si dolar, arhivă curs valutar, evoluţie valute, arhivă curs leu/euro, curs mediu anual, curs mediu lunar, curs mediu leu/euro anual, curs mediu leu/euro lunar, arhivă curs BNR.

Pop, audiat la CNCD dupa ce i-a acuzat pe germanii din Romania de nazism: Nu am atacat vreo minoritate. Nu am spus decat ce e scris Fostul ministru al Educaţiei, Liviu Pop, s-a prezentat, joi, la Consiliul Naţional pentru Combaterea Discriminării (CNCD), unde a fost audiat după ce a declarat că Forumul Germanilor este continuatorul unei organizaţii naziste. Senatorul PSD susţine că nu a jignit pe nimeni.