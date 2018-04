Politia Locala, trezirea! Strada din Iasi, blocata pe un sens de masini parcate aiurea - FOTO

google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Lipsa locurilor de parcare a devenit deja o scuza mult prea aberanta pentru multi dintre asa-zisii soferi din Iasi. Acesti indivizi au reusit sa faca ce vor dintr-o strada din oras. Desi strada Prof. Anton Sesan este o strada cu doua benzi de circulatie, una dintre ele este complet blocata de autoturisme parcate la intamplare. Aceasta situatie persista de foarte multa vreme si nici pana in prezent nu s-au luat masuri. Zilnic, zeci de soferi care folosesc aceasta ruta pentru a ajunge de pe strada Sf. Lazar catre Tudor Vladimirescu sunt nevoiti sa astepte minute bune in trafic, totul din cauza acestor masini care blocheaza circulatia in mod ilegal. Daca ti-a placut articolul, te asteptam si pe pagina ...