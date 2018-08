Politia Romana. A fost lansata campania de prevenire Fara alcool la volan (galerie foto + video)

Poliția Română și Asociația Berarii României au lansat campania de prevenire rutieră „FĂRĂ ALCOOL LA VOLAN!”, care urmărește reducerea evenimentelor rutiere produse pe fondul consumului de alcool la volan.Poliția Română, împreună cu Asociația Berarii României, desfășoară campania de prevenire și conștientizare a conducătorilor de autovehicule şi a celorlalți participanți la traficul rutier „Fără alcool la volan”.Campania are ca obiectiv conștientizarea șoferilor și a pasagerilor cu privire la consecințele conducerii unui vehicul sub influența băuturilor alcoolice, pentru reducerea numărului de evenimente rutiere.Astfel, pe lângă recomandarea de a nu consuma alcool și a conduce transmisă direct șoferului, campania se adresează grupului său de apropiați, ce poate avea un rol decisiv în a-l determina să aibă un comportament responsabil la volan.Pentru a transmite mesajul campaniei, au fost realizate două spoturi video, o aplicație pentru rețeaua de socializare Facebook, precum și mai multe materiale informativ-preventive ce vor fi diseminate în perioada august-septembrie 2018.Campania a fost lansată marți, 14 august 2018, pe autostrada A2, la stația de taxare de la Fetești, unde polițiștii și reprezentanții Asociației Berarii României au transmis mesajul preventiv șoferilor și pasagerilor din autoturisme.În anul 2017, din cauza conducerii sub influența băuturilor alcoolice, s-au produs 247 de accidente rutiere grave, în urma cărora 63 de persoane au decedat, iar alte 249 au fost rănite grav.