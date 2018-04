Politia Romana pe Facebook: #Minivacanta placuta! #1Mai-simtindu-se in forma. Politista care promoveaza vacanta de 1 Mai. Comentarii acide (galerie foto)

Poliția Română a ales pentru a ne atenționa că ne aflăm în minivacanța de 1 mai o tânără în uniformă din cadrul structurii pe care o reprezintă.Numai că multora nu le-a plăcut.Și a început sarabanda aprecierilor, recțiilor și comentariilor: la ora apostarii aceste știri avea peste 3.5 mii de reacții și peste 160 de distriburi.Stimată conducere și administratori ai paginii, NU mai promovați pițiponcăreala, nu e ok deloc. Fetele astea NU reprezintă Poliția Română, ci cei din stradă, care muncesc și se tăvălesc pe jos cu infractorii. Promovați munca de poliție, activitatea polițienească, promovați și explicați acte normative pentru că e țara plină se șoferi, și nu numai, inconștienți și zilnic mor 5-6 oameni în accidente, promovați ceea ce trebuie, nu cataloage Playboy. Prezentați munca de poliție din stradă, filmați din mașinile poliției cu cei de acolo, modul de lucru și acțiune, nu truse de machiaj.Politicienii vor scoaterea radarelor de pe șosele și dumneavoastră pozați și promovați rujate cu bot de rață?Explicați oamenilor că rostul lor e de a asigura un climat de ordine celor care respectă legea și disconfort celor care nu o respectă. Dacă promovați moda...Sunt polițist și zău că nu vă înțeleg. Eu nu asta vreau să văd și sunt convins că nici cetățenii.Și, bineînțeles, numai bărbați zăpăciți de testosteron și cu acces la internet, în secțiunea de comentarii. Săracii de ei! Ei chiar cred că, unde e frumusețe, nu mai încape istețime. Eei, dragilor, ați trăit în minciună până acum, frumusețea și deșteptăciunea merg mână-n mână. Încercați să vă folosiți acel organ al gândirii și conștiinței mai mult.Albert Lex Bravo ba, penibililor. S-au terminat politistii adevarati/politistele care-si poarta uniforma cu decenta. Vreti respect, dar promovati indecenta in randul tinerelor politiste. Ce suzeta rosu semafor are domnisoara :)). Imposibil sa nu o nimeresti in 10...Unde le gasiti pe buzatele astea imbufnate? Fata e frumoasa, dar nu promoveaza deloc o imagine corecta a institutiei.... horrorElla Andriella Ati înnebunit barbatii cu postarea asta