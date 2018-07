Politia Romana. Peste 200 de persoane, cercetate pentru comiterea de infractiuni din sfera criminalitatii organizate

Pe parcursul ultimelor două săptămâni, Poliţia Română și D.I.I.C.O.T. au efectuat 110 percheziţii pentru destructurarea unor grupări de criminalitate organizată. 221 de persoane sunt cercetate pentru comiterea de infracțiuni din sfera criminalității organizate.În perioada 6 - 20 iulie a.c., peste 350 de poliţişti specializaţi în combaterea criminalităţii organizate, sub coordonarea procurorilor D.I.I.C.O.T., au acţionat pentru destructurarea grupurilor infracționale specializate în trafic de persoane, criminalitate informatică, trafic și consum ilicit de droguri și spălare de bani.Astfel, polițiștii au organizat, în această perioadă, 41 de acţiuni operative în cadrul cărora au fost efectuate 110 percheziții domiciliare. Au fost derulate activități investigative pentru probarea activității infracționale a 221 de persoane, dintre care 41 au fost reținute sau arestate și 6 persoane au fost plasate sub control judiciar.Au fost ridicate 2.000 de grame și 59 de comprimate de ecstasy, 2,12 grame de heroină, 1.000 de grame de hașiș, 1.038 de grame de cocaină, 6.626 de grame de cannabis, 60 de plante de cannabis, 30 de grame de masă vegetală, 529 de grame de substanțe psihoactive, 41 de comprimate, 9 cântare electronice și 8 grindere.De asemenea, au fost ridicați 24.290 de lei, 2.500 de euro, 75 de euro contrafăcuți, 5 HDD-uri, 4 laptopuri, o unitate centrală, 71 de telefoane mobile, 15 cartele SIM, 23 de medii de stocare, 3 monede vechi de aur și una de argint, 2 arme, 2 cutii cu alice, 6 cartușe și 256 de pachete de țigări.În activităţile desfăşurate de poliţiştii specializaţi în combaterea criminalităţii organizate, sub coordonarea D.I.I.C.O.T., au fost angrenaţi şi poliţişti din cadrul inspectoratelor de poliţie judeţene, luptători de la acţiuni speciale şi jandarmi.