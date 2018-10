Politia, semnal de alarma catre toti soferii din Romania!

Condus pe ploaie google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Centrul Infotrafic din Inspectoratul General al Politiei Romane recomanda conducatorilor auto ca, in conditiile unui carosabil umed, sa ruleze cu viteza redusa, adaptata conditiilor de drum, sa sporeasca atentia si sa nu bruscheze comenzile vehiculului. Prima conditie a deplasarii autovehiculului in deplina siguranta este corelarea manierei de condus cu specificul suprafetei carosabile, astfel ca fiecare manevra in trafic trebuie sa fie efectuata numai dupa o temeinica asigurare. Asigurati o vizibilitate foarte buna prin parbriz, geamurile laterale si luneta. Citeste si: Intr-un final! Cel mai distrus drum din Iasi va fi reabilitat. Artera a fost blocata vreme indelungata de compania Delgaz Gri ...