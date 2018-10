Politia turca are o inregistrare audio care arata ca jurnalistul a fost ucis in consulat

Caz halucinant la Bârlad. Doi adolescenţi au fost atacaţi de urs, la Grădina Zoologică, după ce au sărit gardul de protectie si s-au dus lângă cuşca animalului pentru a face un selfie. O fată de 16 ani care a vrut să îşi facă o fotografie în fața cuştii unui urs a ajuns la spital, după […] The post Doi adolescenți din Bârlad au fost atacați de ursul cu care au vrut să-și facă un selfie appeared first on Cancan.ro.