Politico: Romanii, noua clasa muncitoare britanica

Anual, 46.000 de romani decid sa plece din tara si sa se stabileasca in Marea Britanie. Per total, aproximativ 411.000 de romani locuiesc acum in Regatul Unit - fata de 42.000 in urma cu un deceniu -, facand din romani a doua cea mai numeroasa nationalitate din UE din tara, dupa polonezi, potrivit Politico.