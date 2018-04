Politist din Barlad, lovit cu pumnul de un sofer beat. Motivul - a indraznit sa-l opreasca in trafic

google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Un politist din Barlad a fost lovit cu pumnul de un sofer recalcitrant care consumase bauturi alcoolice, dupa ce a indraznit sa-l opreasca in trafic pentru un control de rutina. Incidentul s-a produs luni seara, in timp ce echipajul de politie facea cercetari la fata locului in urma unui accident provocat de un sofer beat. Soferul agresiv a fost oprit in trafic pentru control. Enervat de gestul politistului, acesta s-a luat la cearta cu agentul de politie, au urmat apoi jigniri, iar pana la bataie a mai fost doar un pas. Acesta a lovit omul legii cu pumnul in fata, care s-a prabusit la pamant. Soferul a fost incatusat imediat de politisti si dus la spital, pentru racoltarea probelor de sange. Agentul a ajuns si el la spital, ...