Politist din trupele speciale, fugarit cu toporul pe o strada din Mangalia - VIDEO

politist urmarit google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Imaginile momentului vin din Constanta. Un agent din trupele speciale este lovit si fugarit pe strada, cu toporul si batele, de mai multi barbati. Totul se intampla pe o strada din Mangalia, unde barbatul, aflat in timpul liber, s-a luat la cearta in trafic cu mai multi localnici. Bataia a avut loc in urma unei sicanari din trafic. Agentul, care se afla intr-un autoturism pe o strada din Mangalia, s-a luat la cearta cu doua persoane aflate in alta masina. In sprijinul celor doi au venit alte doua persoane si l-au atacat pe agent. Politistul se afla in masina alaturi de sotia sa. Politistul a ajuns la spital in urma ranilor suferite. Agentul, care se afla in timpul liber, a fost l ...