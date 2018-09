Politist ranit grav in misiune: masina pe care o conducea la o interventie 112 a derapat de pe carosabil

Beatrice, una dintre concurentele de la Exatlon 2, s-a simțit extrem de rău, nu a mai putut respira și a avut nevoie de intervenția medicilor. Aceasta a susținut că își mai simțea mâinile, că are gura încleștată și dificultăți grave în a mai respira. Motiv pentru care “Razboinicii” i-au fost alături și au încurajat-o. „Liniștește-te. […] The post EXATLON 2. Clipe de groază pentru Beatrice. “Iubita mea, deschide gura și respiră!” Concurenta a fost scoasă afară, cu tot cu pat appeared first on Cancan.ro.