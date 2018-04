Politista Valentina Matea revine cu un mesaj devastator pentru ministrul Carmen Dan: "Imi este jena sa dau copy-paste... am sa va spun doar unde ati mintit!"

In urma cu cateva zile, imediat dupa protestul politistilor in fata sediului MAI si la Piata Victoriei, Steluta Valentina Matea, politist de frontiera in cadrul Garzii de Coasta, si-a strigat supararea intr-un mesaj transmis ministrului Carmen Dan si postat pe Facebook.

Acum, Valentina, o femeie care are in spate o cariera de 23 de ani, in prezent fiind si liderul sindical al Sindicatului Europol Garda de Coasta, revine cu un nou mesaj pentru Carmen Dan.

Dupa ce ministrul de Interne a declarat ca salariile politistilor au crescut de trei ori in sase luni, Steluta Valentina Matea sustine ca adevarul este cu totul altul.

Politista a scris pe Facebook un mesaj devastator pentru ministrul Carmen Dan, pe care il redam integral de mai jos:

"Sa va mai scot la lumina niste minciuni, doamna ministru:

Citat din comunicatul dvs din ziua protestului

"2. Desi politistii si militarii vor intra in grila in mod etapizat, pana in 2022, cu cresteri succesive, an de an, politistii au beneficiat de mariri salariale in ultimul an, astfel:

- crestere salariala de 10% in octombrie 2017;

- crestere salariala de 4-5% la salariul net din ianuarie 2018;

- marirea unor sporuri (de 5% sau 10%) pentru 28.000 de politisti din ianuarie 2018"

3 "liniute" = 3 minciuni: ati omis sa spuneti ca 10% crestere in octombrie 2017 s-a aplicat la suma bruta si ca politistii au primit net 5-6%. Dar, aveti dreptate, suna frumos sa spuneti 10% crestere, nu? Sunt aproape convinsa ca si pentru luna ianuarie 2018 ati fi vrut sa spuneti de fapt "crestere 25%". Tot pentru ca suna frumos.

Ghinionul dvs au fost liderii de sindicat care au tipat la acea vreme si acum n-ati avut ce face decat sa recunoasteti teapa pe care ne-am luat-o. Aflati ca sunt si colegi care au avut crestere doar 2%. Pot sa va arat eu cateva exemple.

Deci din ce spun legile, doamna ministru, 10% din octombrie 2017, cu 25% din ianuarie 2018, fac 35%, din care un politist a primit maxim 10% daca a avut noroc! Sunt colegi care insumeaza din cele doua cresteri doar 6% la net.

Ati adaugat si marirea unor sporuri... dar ati uitat de taierea unor sporuri... de exemplu cel pentru permanenta.

Si va explic cum e si cu sporurile astea marite. Intai, pana sa spuneti fabuloasa cifra de 28.000 de politisti (dar stiu, da bine...) trebuia sa spuneti si cifra cu totalul politistilor, ca sa stie lumea cati NU primesc sporul la care va referiti. Sau sa precizati daca 28.000 v-au iesit inainte sa intre in vigoare prevederile legale, sau dupa? (ca e important!)

Ati omis, cu buna stiinta, sa spuneti ca acel spor se acorda fara niciun efort bugetar suplimentar. De ce? Pentru ca legea spune ca aceste majorari se acorda in limita bugetului acordat (adica din aceiasi bani alocati initial ministerului).

Si oare cum se face, stiti? Sigur nu, pentru ca din biroul dvs nu puteti vedea realitatea pe care o vedem noi. V-as fi desenat ca sa intelegeti, dar nu permite facebook, asa ca tot la explicatii ajungem, trebuie sa urmariti cu atentie. Va dau cel mai banal exemplu:

La un sector PF existau 2 politisti CMIIT si cam 1-2 pf/tura x 4 ture care aveau sporul de politie judiciara (solicitare neuropsihica) si care era 5%. Doar cei 2 politisti CMIIT beneficiau si de sporul de permanenta. Fara sa dati bani in plus, s-a majorat sporul de politie judiciara de la 5 la 10% si a disparut sporul de permanenta. Cum s-a aplicat legea la structuri? S-a taiat permanenta celor 2 si... surpriza, banii tot nu ajungeau.

Niste "minti inteligente" la structuri au gandit ca la ture nu au nevoie de judiciaristi si au taiat de tot sporul celor 1-2 de pe fiecare tura, pentru ca banii sa ajunga doar pentru cei 2 de la CMIIT. Si sa stiti ca si atunci cand aveau acest spor, aceiasi luminati il acordau pe baza de pontaj (sa-i intrebati pe ei dupa care baza legala). Si, pentru ca cei 2 politisti ai nostri sa nu simta ca primesc "ceva moca", majorarea sporului le-a venit la pachet cu atributii munca pe care o aveau cei de la ture si atributii in plus pentru ce "impune UE": prevenirea.

Daca faceti socoteala acum, doamna ministru, va mai ies 28.000 de politisti? Iertati-ma ca nu vreau sa va dau si un exemplu de la politie... prefer sa auziti explicatii de la colegii de acolo.

Foarte mandra, probabil, insirati niste cifre reprezentand SALARIILE NETE ale diferitelor categorii de politisti (agenti, ofiteri cu functii de executie si cu functii de conducere).

Credeti-ma ca imi este jena sa dau copy-paste... am sa va spun doar unde ati mintit:

- agentul debutant nu primeste norma de echipament ;)

- poate ca sumele minime si maxime mentionate or exista pe net. Nici nu-mi mai bat capul sa calculez, dar nu puteti face diferenta intre NET si BRUT?

Doamna ministru, daca ziceti ca acele sume sunt salarii nete, nu trebuie sa mai mentionati "si alte sporuri, dupa caz". Stiti de ce? Pentru ca la net nu se adauga sporuri. Avem o baza de calcul careia i se adauga sporurile, se obtine salariul BRUT, din care se scad contributiile si impozitul apoi se adauga norma de hrana si cea de echipament."

Daca ti-a placut articolul, te asteptam si pe pagina de Facebook.