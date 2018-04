Politisti concediati dupa ce au pretins ca soarecii au mancat jumatate de tona de marijuana!

google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Opt politisti argentinieni au fost concediati dupa ce au pretins ca peste jumatate de tona de marijuana, care a disparut dintr-un depozit al politiei, a fost mancata de soareci, informeaza The Guardian. Disparitia drogurilor a fost descoperita in timpul unei inspectii la depozitul politiei din orasul Pilar, situat la 60 de kilometri de capitala Buenos Aires. Din cele 6.000 de kilograme, care intrasera in depozit in urma cu doi ani, au mai fost gasite doar 5.460 de kilograme. Fostul comisar Javier Specia a fost suspectat ca este responsabil pentru disparitia drogurilor pentru ca nu a semnat inventarul pentru marijuana confiscata atunci cand si-a parasit postul in aprilie 2017. Inlocuitorul sau, Emilio Portero, a notificat autori ...