Politistii au dat startul actiunii 'Seatbelt' la nivelul Romaniei. Mii de soferi au fost amendati

Politistii rutieri au dat startul unei actiuni la nivel national care poarta denumirea "Seatbelt". Mii de soferi au fost trasi pe dreapta si amendati. Actiunea are drept scop constientizarea soferilor despre riscurile la care se expun atunci cand circula fara sa poarte centura de siguranta sau despre riscurile la care isi expun proprii copii atunci cand ii pun in scaune, fara sa le cupleze centura. Mii de soferi au fost amendati la nivelul intregii tari pentru nefolosirea centurii de siguranta. Spre exemplu, ieri, la nivelul judetul Constanta, politistii rutieri au aplicat amenzi in valoare de peste 86.000 de lei. "Politistii din cadrul Serviciului Rutier Constanta, impreuna cu cei ai Biro ...