Politistii au facut prapad pe strazile din Romania! Amenzi de aproape 1 milion de euro doar intr-o singura zi

Politistii au facut prapad pe sosele in prima zi a mini-vacantei! Oamenii legii au dat aproximativ 9.000 de amenzi, in valoare de aproape patru milioane de lei, in prima zi a mini-vacantei de 1 Mai. Au fost inregistrate aproape 650 de infractiuni, iar 140 de indivizi au fost prinsi in flagrant delict. La randul lor, politistii de la rutiera, au retinut peste 560 de permise de conducere si peste o suta de certificate de inmatriculare a autovehiculelor, scrie www.rador.ro. Peste 9.000 de politisti si jandarmi au fost mobilizati in toata tara, sa asigure ordinea si siguranta cetatenilor, in aceste 4 zile libere. Politia rutiera va supraveghea inclusiv din aer, cu elicopterul, buna desfasurare a circulatiei ...