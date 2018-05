Politistii au facut prapad Sute de permise au fost ridicate google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Aproape 700 de infractiuni au fost constatate in ultimele 24 de ore de catre politisti, care au dat peste 8.000 de amenzi. De asemenea, au fost retinute 512 de permise de conducere si au fost retrase 140 de certificate de inmatriculare, scrie news.ro. Potrivit Politiei Romane, in ultimele 24 de ore aproape 8.000 de politisti au actionat, la nivel national, pentru prevenirea faptelor antisociale si mentinerea ordinii si sigurantei publice, au fost organizate 333 de actiuni si s-a intervenit la 3.092 de evenimente, dintre care 2.581 au fost sesizate prin 112. In acest intervval, au fost constatate 706 infractiuni, 151 de persoane fiind surprinse in flagrant de ...