Politistii au identificat o constanteanca banuita de furt dintr-un magazin. A fost intocmit dosar penal

Completul de 5 judecatori de la Inalta Curte judeca luni apelul declarat de Liviu Dragnea impotriva sentintei de condamnare la 3 ani si 6 luni de inchisoare in Dosarul angajarilor fictive de la Directia Copilului Teleorman. In acest caz, si procurorii DNA au facut apel si cer o pedeapsa mai mare.

Simona Halep a pierdut din avansul faţă de nr.2 WTA după ce Caroline Wozniacki, după ce daneza a câştigat turneul de la Beijing. Halep a devenit în urmă cu 1 an, pe 7 octombrie 2017, lider mondial şi perspectivele sunt optimiste în continuare. Citește mai departe...

Despre creierul celor din Silicon Valley nu poti rade, dar costumatia lor intotdeauna a fost trecuta la capitolul "asa nu". In definitiv, nu le poti avea pe toate!

Tudor Chirilă și Loredana Groza sunt foarte buni prieteni, iar asta se vede în comportamentul lor. Cei doi s-au filmat în timp ce se pupau pe gură și au postat filmulețul pe Instagram, spre stupoarea fanilor lor. „Mă trezesc dimineața. Mă scol, mă spăl pe dinți și mă întâlnescu cu o artistă. M-a văzut, a […]