Politistii au reconstituit dubla crima din Gorj, unde o politista si-a impuscat fiul si mama, apoi s-a sinucis. Prima ipoteza a anchetatorilor

Dubla crima sau triplu asasinat? Politistii au facut reconstituirea crimelor din Gorj, de la Balesti, acolo unde o politista, fiul ei de numai 6 luni si mama sa au fost gasiti impuscati in casa. Prima ipoteza este ca femeia si-ar fi ucis mama si pruncul, apoi s-ar fi sinucis, insa anchetaorii nu exclud nici varianta unui triplu asasinat.

La nici 24 de ore de la oroarea din Gorj, criminalistii s-au intors in locuinta sotilor politisti pentru reconstituire. Au adus cate un manechin pentru fiecare dintre victime

In peretii casei, oamenii legii au gasit mai multe urme de gloante in peretii casei, care pot insemna urmele unei lupte. Analiza balistica va stabili clar din ce unghiuri s-a tras si care a fost prima victima. Copilul de 6 luni sau mama politistei.

"A fost o bubuitura, asa am crezut initial. Ne-am gandit ca iar s-o fi produs un accident, dar apoi s-a auzit ca o impuscatura si lumea a iesit sa vada ce se intampla. Erau niste oameni pasnici, respectuosi. Suntem uimiti, pur si simplu. Si-a dorit mult copilul", a spus o vecina.

Expertii vor trebui sa stabileasca dinamica fiecarui omor in parte, daca tinem cont ca fiecare persoana impuscata a fot gasita intr-o alta locatie din casa.

Tanara politista era la intrarea in locuinta, cu arma langa ea, in timp ce mama ei era intr-o camera, iar copilul de 6 luni intr-o alta incapere. Cel mai socant, inclusiv pentru anchetatori, a fost faptul ca micutul a primit doua gloante in cap.

Chiar si asa, bebelusul a fost gasit in viata, insa a murit dupa cateva ore la spital.

"A fost adus in coma, s-au incercat manevre de resuscitare din pacate fara succes. Avea doua plagi de impuscare la nivelul capului, erau leziuni incompatibile cu viata", a declarat pentru Observator Ramona Oprea, medic UPU Targu-Jiu.

Tragedia a fost descoperita de sotul politistei, care spune ca nu era acasa atunci cand s-a intamplat totul.

"Un politist din cadrul Postului de Politie Matasari a sesizat prin apel la 112 faptul ca sotia sa, agent de politie, la Politia Transporturi Feroviare, si-a impuscat mortal mama si copilul, dupa care s-a impuscat si ea", a declarat Andrei Lazar, portatorul de cuvant al IPJ Gorj.

Pana in prezent, din probele administrate in aceasta cauza nu rezulta elemente care sa conduca la punerea sub invinuire a unei alte persoane respectiv cel mai probabil sotul femeii decedate, insa echipa de ancheta si procurorii nu exclud nicio varianta.

Arma folosita a fost cea pe care sotul politistei o avea in dotare si pe care o pastra acasa. Femeia era in concediu postantal, iar apropiatii spun ca tanara mama ar fi suferit de o depresie post-partum extrem de puternica.

IPJ Gorj a comunicat ca politista a fost testata psihologic ultima data anul trecut, inainte de a intra in concendiul de maternitate, iar atunci a trecut testul fara nicio problema.

„A fost o politista exceptionala. Foarte buna. Mai buna decat un politist barbat, profesional vorbind. A trecut toate testele psihologice”, a declarat Daniel Brotea, seful tinerei, de la Politia Transporturi Feroviare Targu Jiu.

Cazul de la Balesti i-a socat si pe angajatii Primariei Targu Jiu, unde era angajata mama politistei. Femeia era in concediu de odihna si azi urma sa se intoarca la serviciu.

„Nimeni nu se astepta la asa ceva, mai ales ca dumneaei niciodata nu a venit sa spuna ca ar avea probleme acasa, ca nu s-ar intelege cu fiica sau cu ginerele. Stim cu totii doar ca era foarte bucuroasa ca are un nepotel”, a precizat Anamaria Ianc, purtatorul de cuvant al municipalitatii.

Daca ti-a placut articolul, te asteptam si pe pagina de Facebook.